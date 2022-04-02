由於中央氣象局預報顯示新竹市周日仍是持續有風有雨，為安全考量，新竹市政府評估後決定「2022新竹市兒童藝術節─風的運動場」繼今天暫停開放後，明（3）日仍暫停開放。

市長林智堅說，根據氣象預報，明天仍是又風又雨，因此市府為安全考量，宣布明天兒藝節持續暫停開放。不過周一（4日）、二（5日）預報會是好天氣，正值兒童節，邀請爸媽與孩子先儲備體力，連假最後兩天再來放風。

後續兒藝節最新消息，可鎖定新竹市長林智堅臉書、新竹市政府官網、新竹市新鮮事臉書。