去年4月2日，台鐵408次太魯閣號事故帶走49條人命，為緬懷及追思在事故當中辭世的罹難者，台鐵今晚7時在台北車站南側廣場舉辦「祈合鳴、愛永流感恩追思會」，一起與97名家屬在雨中憑弔懷念摯愛的親人。

追思會也邀請1年前參與搶救的機關、單位、醫院、公益團體及個人等，到場接受家屬的感謝並致贈禮物。行政院長蘇貞昌、交通部長王國材、台鐵局長杜微也到場致意。

家屬陳鵬年表示，1年時間過得很快，對他而言，事故彷彿前幾天才發生，去年一家人要返回台東，不幸搭上這班事故列車，他失去妹妹和4歲的女兒，什麼叫做生死一線間、天人永隔、私心裂肺的痛，甚至什麼叫人間煉獄的畫面，當天上午9點28分，他通通感受到，相信很多人也跟他一樣。

陳鵬年說，他的兒子當時也在現場，現在常在家裡跟他說，「姐姐搭到壞掉的火車飛上天了，什麼時候才要下來找我玩？」前天兒子跑去姑姑的房間，說「姑姑不要躲了出來找我」，這就是3歲小孩想念家人的方式，更別說其他家屬的心有多痛。

陳表示，一個失能的台鐵、可惡的承包商，這些年來造成多少家庭的破碎，真的不希望再有一樣不幸的事情、一樣的遭遇，發生在其他人身上，他成立「太魯閣的眼淚」團體，希望能撼動台鐵這隻大鯨魚，喚起政府對台鐵改革的重視。

行政院長蘇貞昌說，今天帶著沉重的心參與追思，再次對受難者和家屬表示歉意，希望從各方面記取教訓，並且向前走。也因此，政府要協助台鐵掙脫僵化、活化起來，台鐵能夠更靈活運作，滿足顧客需要、安全的要求。

蘇貞昌指出，台鐵員工最不願意看到事故發生，也最最希望台鐵恢復往日榮光，走路有風，政府對台鐵過去努力，包括承擔的債務、負擔的歷史包袱，都會承受，同時對台鐵員工承諾，絕不因為改革減少薪資福利，希望台鐵員工放開心胸，早日讓台鐵公司化，這樣才對得起受難者家屬的期待、社會的期待，一起來向前走。

交通部長王國材表示，今天心情還是很沉重，1年前發生這麼嚴重事故，交通部、台鐵局對不起所有家屬，這1年的安全改革花很多力氣，雖然沒有重大事故，但小事故、驚險事故不斷，這方面還要繼續加強。