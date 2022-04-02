台北1名網友日前在路邊發現1輛車同時停在2格停車格內，他原本認為無法開罰，沒想到後來發現該車已被開罰單，罰單內容是「停車方式不依規定」，讓網友笑說長知識了；據道路交通管理處罰條例「停車時間、位置、方式、車種不依規定」，可開罰600元以上1200元以下罰鍰。

該名網友在臉書「爆廢公社二館」發文表示，他日前在路邊見到1輛轎車竟直接停在2個停車格中間，轎車3分之2在前方停車格，其餘部分則在後方停車格，原PO原本以為這沒辦法可罰，沒想到後來他發現該車的擋風玻璃夾著1張罰單，罰單內容是「停車方式不依規定（第56條1項0款）」，由北市警察局開出。

1名網友日前在路邊發現1輛車同時停在2格停車格內，他原本認為無法開罰，但沒想到發現該車已被開了罰單，罰單內容是「停車方式不依規定」。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

1名網友日前在路邊發現1輛車同時停在2格停車格內，他原本認為無法開罰，但沒想到發現該車已被開了罰單，罰單內容是「停車方式不依規定」。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

原PO看到罰單後驚呼「原來一車停兩格有法可罰！」其他網友則留言「以為會收兩格費用 」、「這種就是收費+罰單啊」、「真舒服」、「長知識了嗎」、「停兩格或是故意半台以上在格外，本來就都可以罰，問題是警察很少開罰，算起來還是划算」。

根據道路交通管理處罰條例第56條規定，「停車時間、位置、方式、車種不依規定」，可處新臺幣六百元以上一千二百元以下罰鍰。