41歲韓國女星金素妍，因在《Penthouse上流戰爭》飾演惡女「千書真」一角爆紅，再創事業高峰，更拿下不少獎項，演技備受肯定，而保養得宜的她，出道多年仍保有凍齡美貌，近日她曝光內衣代言新照，好身材驚豔眾人。

金素妍近日曬出替內衣品牌拍攝的新照和影片，只見她白襯衫大開，裡面只穿內衣，不僅大露渾圓美胸和深邃事業線，纖細蠻腰和平坦小腹更是吸睛，完美S曲線相當誘人，另外影片中她秀出一雙纖細長腿，火辣身材根本不像41歲。

金素妍身材不科學。(圖／取自金素妍IG)

網友看了都激動直呼「繆斯女神」、「簡直美爆了」、「姐姐是天使嗎」、「性感又迷人」。身高167公分的金素妍，身材比例完全不輸模特兒，擁有火辣曲線和一雙大長腿，出道多年依舊保有凍齡美貌和姣好身材。

而金素妍在《上流戰爭》中飾演做盡壞事的千書真，也讓她事業再創高峰，被封為最美惡女，但其實金素妍私下個性與劇中超反差，平時不僅說話輕聲細語，還很容易害羞，就連老公李尚禹也透露，當初就是看到金素妍可愛溫柔的一面，才對她展開追求的，而她在老公面前也非常會撒嬌，時常露出小女人的嬌羞神情。