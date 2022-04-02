還有以當地特產紅蔥頭創作的3D彩繪畫作。（張毓翎攝）

台南市北門區文山國小迎接百周年校慶，特邀老家在北門的3D彩繪大師曾進成來學校帶領學生，以當地特產虱目魚、紅蔥頭和蒜頭為發想，製作3件3D彩繪畫作，2日在校慶亮相時，吸引許多校友拍照打卡，也有人感動地說，「栩栩如生的作品，令人憶起難忘的家鄉味道」。

一手打造好美里3D彩繪村的曾進成，日前回到家鄉，協助文山國小創作生動有趣的彩繪畫作，作為學校100歲的生日禮物。文山國小教務主任曾壬保表示，日前邀請曾進成老師來學校，教導五、六年級學生彩繪，一開始曾老師先畫一個雛型出來，由學生負責上色，最後曾老師再著色補強，準備在百周年校慶上給校友們一個驚喜。

這3件彩繪畫作，包含在地特色農產虱目魚、紅蔥頭和蒜頭，再搭配吉祥物「蒜蔥娃娃」及百周年的文字圖樣。曾壬保說，作品完成後，校方將它們擺在校門口顯眼處，在校慶活動正式亮相，不少學生、校友爭相在作品前拍照，參與製作的學生感到與有榮焉，直呼「很開心」。返鄉的校友看到作品也稱讚有創意，感受到母校的用心。

文山國小今天在校慶活動上，也為新設立的校史室「雨利館」舉辦揭幕儀式，市長黃偉哲、侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明及校友故宮博物院長吳密察等人均出席。黃偉哲說，文山國小培育了許多傑出人才，祝福未來在全體師生努力下，校務更上一層樓，迎接下個百年。