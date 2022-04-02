大陸以女星為參賽者的選秀節目《乘風破浪的姐姐》，兩季播出後讓多名30歲以上女星再創演藝事業巔峰，因此從第三季預計開拍消息曝光後，出演名單一直是外界最好奇的；網上瘋傳一份最新版本的出演名單，有3名台灣女星王心凌、郭采潔和A-Lin，正好都身在節目拍攝地點「長沙」，被推估提前隔離備戰。

選秀節目《乘風破浪的姐姐》連兩季都掀起超高討論度，其中出演嘉賓一直是亮點之一，前兩季名單有寧靜、伊能靜、那英和張柏芝等30歲以上出道多年女星，更讓不少人又藉由節目中的表現，成功圈粉無數；日前傳出南韓天團少女時代前成員潔西卡，已經抵達長沙隔離，還準備在節目中演唱中文歌，讓人很驚喜。

網上瘋傳一份《乘風破浪的姐姐》第三季出演名單最新版本。(圖/ 摘自微博)

今（2）日微博瘋傳一份浪姐第三季出演名單最新版本，還寫著「4-1 10:30更新」，上面清楚列了超過50位女星，有歌手、演員、舞者和主持人等，其中幾位還有寫著她們最新近況，有的開始練舞，而有的人已在節目拍攝地點長沙，但少數幾個則寫著「有可能」。

雖然該名單未獲得證實，但眼尖網有注意到，名單中來自台灣的3名女星王心凌、郭采潔和A-Lin，正巧人都在長沙，也不禁令粉絲猜測3人就是在隔離備戰，紛紛大推「期待A-Lin開口驚豔全場」、「支持顧里（郭采潔在電影《小時代》的角色）」、「天呀，王心凌我從小就好喜歡她」。