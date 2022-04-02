另外一例案23940足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市衛生局晚間又公布一例案23274足跡，為40多歲女性，為新北市中和公寓群聚案，個案曾在3月24日上午8點25分至捷運中正紀念堂站至南京復興站；8點50分到過國泰世華銀行復興分行；11點18分到過西雅圖極品咖啡榮星紅樓店；25日到過靜岡勝政日式豬排SOGO天母店；28日到過兄弟大飯店等地；另外一例案23940，則在30日中午到過長安西路福聚小吃坊。