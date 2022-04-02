北市再公布2頁足跡 兄弟大飯店、天母SOGO、北捷南京復興站上榜 20:252022/04/02 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛生局晚間又公布一例案23274足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 另外一例案23940足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 台北市衛生局晚間又公布一例案23274足跡，為40多歲女性，為新北市中和公寓群聚案，個案曾在3月24日上午8點25分至捷運中正紀念堂站至南京復興站；8點50分到過國泰世華銀行復興分行；11點18分到過西雅圖極品咖啡榮星紅樓店；25日到過靜岡勝政日式豬排SOGO天母店；28日到過兄弟大飯店等地；另外一例案23940，則在30日中午到過長安西路福聚小吃坊。 疫情炸！彰化確診中4人參加台中婚宴 衛生局公布最新足跡 合力搶救2歲小男童 花慈急診2醫2護確診 #到過 #足跡 #兄弟大飯店 #8點 #一例 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東吳大學1生確診 校方急公布足跡 11:122022/04/02 生活 新北確診＋40 足跡擴及高鐵台鐵、Costco、大潤發 15:352022/04/01 生活 新北確診＋52 足跡遍布「13行政區」 台鐵高鐵、超商、IKEA 15:432022/04/02 生活 楊祐寧與確診者足跡重疊！活動取消急做快篩 結果出爐 13:202022/03/31 娛樂 整整7大張！北市確診足跡曝 五分埔、北捷古亭、國父紀念館、民權西路站都中 16:592022/04/01 生活 台中婚宴群聚確診者到過日月千禧酒店 火速停業1日清消 20:562022/04/01 生活 台北女篩檢後趴趴走 入住阿里山遊樂區才知確診 足跡曝光 15:472022/04/01 生活 桃園＋20足跡多達52處！ 好市多、遠百、統領上榜 14:582022/04/01 生活 北市晚間一口氣公布10大張足跡 松山機場、農委會都中 21:092022/04/01 生活 台中婚宴群聚再＋9足跡曝光！地點超可怕 市府急發3.6萬細胞簡訊 18:532022/03/31 生活 出現確診者足跡！彰化監獄快篩近百人禁接見送餐 11:282022/04/01 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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