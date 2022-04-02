新華社2日報導，大陸本土聚集性疫情呈現出點多、面廣、頻發特點，疫情防控工作面臨嚴峻挑戰。中國工程院醫藥衛生學部院士、中醫科學家張伯禮受訪表示，即便是面對Omicron變異株，只要採取積極有效的防疫措施，依舊可以得到控制。「希望大家堅定信心。」

張伯禮認為，對於此輪疫情能否「管得住」，很多國家都已經「躺平」，大陸民眾最關心的問題是，階段Omicron變異株引發的多點散發、局部規模暴發的本土疫情到底能否得到有效的管控？大陸疫情防控經驗證明，靠有效的政府行政措施，以及廣大群眾的積極配合，可以實現精準防控、動態清零的目標，即便出現疫情局部規模暴發的情況，也依舊可以很快將其控制住。

「因此，我相信即便是面對Omicron變異株，只要採取有效的措施，依舊可防可控。大家要堅定信心。」張伯禮說。

張伯禮表示，至於此輪疫情中無症狀感染者人數多、比例高的明顯特點。他解釋，這一新特點的出現，首先與Omicron變異株自身特點有關，Omicron變異株傳染力增強，但毒性相對減弱，臨床症狀也會相對較輕，很多感染者感染後短時間內沒有表現出臨床症狀。

此外，張伯禮認為這與大陸及時篩查、早期就發現感染者相關；也與疫苗接種率不斷提高密切相關。他表示，疫情出現後各地均進行了大範圍篩查，因為發現較早，不少患者尚在感染初期，尚未出現感染症狀。「另外，大陸居民已經大規模疫苗接種，人群的機體免疫力增強。」

關於新冠病例復陽是否還有傳染性。張伯禮說明，新冠病例少部分出現復陽，但卻不再具備傳染性，這點得到全球大多數專家公認。截至目前，尚未發現復陽病例傳染他人現象。他表示，新冠肺炎感染者的治療過程中，採用中西醫結合的方式，復陽率會進一步降低，目前天津等地採取的「治療和康復一體化」干預模式，對於減少復陽也起到了明顯的效果。

張伯禮建議：「對於無症狀感染者增多，不能掉以輕心。」「西醫無症狀，中醫有癥候」，對於無症狀感染者要積極重視，特別是年齡大、有基礎病、體質弱、肥胖、有不良生活嗜好等高危因素的人群。一是雖無症狀，但一樣有傳染性；二是今天無症狀，部分患者可能兩三天就出現症狀了。因此宜採用「先症而治，截斷病勢」治療策略，根據中醫證候進行治療，可以促進核酸轉陰。

他表示，對於輕症也不能忽視，關鍵在早期干預。新版方案指出將輕型患者集中隔離管理，是說輕症可以不去醫院，可以去方艙或賓館隔離觀察。不去醫院可避免輕症患者擠兌醫療資源，但並不是可以不治療，尤其對上述所說的高危人群，用中藥治療有確切的療效。

「戴口罩、勤洗手、勤通風、少聚集等防疫措施依舊需要堅持做好。」張伯禮強調，這些行之有效的防疫措施，很長一段時間都要堅持。