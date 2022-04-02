NCC配合開放山林政策，督促電信事業持續改善山區行動通訊品質，強化山區通信能力，並呼籲山友登山時，除攜帶手機外，亦應備妥無線電示標（Personal Locator Beacon，PLB），或衛星電話等通信設備，才能確保登山安全。

NCC提醒，民眾如遭遇緊急事故，可以在任一行動通信業者基地臺訊號涵蓋範圍內，手機撥打我國緊急救難電話號碼「112」，撥通後，依語音導引，按0轉至110（報案）、按9轉至119（救援），不過，若遇到基地台訊號不良狀況，則需要仰賴衛星訊號。

NCC表示，目前國內電信業者已提供相關衛星通信設備產品供民眾選擇，如：無線電示標(以下稱PLB)或衛星電話，PLB可持續對衛星發射信號，作為求救訊號使用，方便搜救人員快速定位進行救援；而衛星電話除回報位置功能外，亦可緊急通話。

NCC建議民眾從事登山活動時，應備妥上述相關設備，才能保障自身安全。另外，我國今年預計開放新一波衛星通信頻率申請，期待更多的業者投入提供包含緊急通信等多樣化服務，保護民眾生命財產安全。

愛好登山的山友們，對於嚴峻山林地形及多變的氣候環境，在從事登山活動前，應充分準備，並於從事登山活動時，結伴同行，以保全個人生命安全。