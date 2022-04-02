鑑於先前曾發生高雄城中城、台中興中街集合式住宅火災，桃園市消防局蘆竹消防分隊利用清明連假，前進轄內社區大樓分享防火知識，提醒大樓管委會應落實巡檢社區危險因子。

蘆竹分隊點出，社區危險因子包括樓梯間雜物堆積、常閉式防火門未關、消防設備堪用性及門禁管制等，更鼓勵管委會利用周末時間號召住戶辦理防災演練，培養住戶間的防災默契及正確觀念，建立自主防災意識。

安裝住宅用火災警報器也相當重要，蘆竹分隊也於現場教導民眾正確的安裝方式及安裝空間，讓民眾體認到花小錢能換來災時保障，是非常划算的投資。

分隊長彭詮閎呼籲，這周末適逢清明連假，祭祀祖先時應減少焚燒紙錢、施放鞭炮，盡量採用徒手、鮮花素果祭拜，謹記「4不2記得」口訣，不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不飛揚冥紙、不燃放爆竹；記得滅餘燼、記得收垃圾。

彭詮閎表示，為防範清明節期間林野火災，分隊連假期間也特別編排巡邏勤務並發放水袋，供民眾澆熄灰燼，預防火災發生。