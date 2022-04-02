10日管制時段為5至12時、16至24時；地點在中正路、濟生路、成功路及慈濟宮周邊巷道。（警方提供／張毓翎台南傳真）

11日管制時段為5至12時、22時至12日12時；地點在中正路、濟生路、成功路及慈濟宮周邊巷道。11日15時至12日4時在學甲中洲白礁亭周邊。（警方提供／張毓翎台南傳真）

台南市學甲慈濟宮「上白礁謁祖」遶境將於4月9、10、11日舉行，學甲警分局連3天在中正路、濟生路、成功路及慈濟宮周邊巷道進行交管，第3天則還會增加把中洲白礁亭周邊巷道納入管制範圍，籲請駕駛人配合。

警方表示，此次遶境因疫情已延期2年，預估今年將吸引大批信眾隨香。因應廟會遶境活動可能衍生突發狀況，除了與慈濟宮、區公所等單位開寺廟優質化聯合稽查小組會議外，也在慈濟宮廟前廣場模擬可能發生狀況，實地演練處置作為。

為維護遶境活動交通安全與秩序，警方在沿線規畫交通疏導與彈性管制措施，協請義警、民防及義交等民力協助交通指揮外，更針對周邊道路規劃勤務加派警力加強交通整理及疏導。

9、10日上午5至12時、16至24時，以及11日5至12時、22時至12日12時，警方在學甲中正路、濟生路、成功路及慈濟宮周邊巷道進行交管；11日15時至12日4時，在中洲白礁亭周邊巷道。

學甲警分局長蔡宗昌表示，請駕駛人配合員警疏導管制，活動場所周邊及遶境沿線請勿違規停車，3天遶境活動，將視沿線交通狀況提早或延後管制疏導。