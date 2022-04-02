民進黨將於6、7、8日進行屏東縣長初選民調，但近日傳有「測試版民調電話」，民眾接到後質疑正當性也擔心被查水錶，對此，鍾佳濱擔憂會降低民調表態率，莊瑞雄也表示深有同感，周春米則淡定認為「這些都是參考」。

初選民調倒數計時，鍾佳濱2日突然拋出民調亂象問題，還呼籲民眾要提防「民調狼來了」。他說，近期頻繁接獲民眾反映接到不明民調公司的「測試民調」、詢問支持哪位候選人，民眾質疑，正式民調前為何會有「測試版」？擔心是有心人士假冒民調公司，藉機蒐集民眾政治立場。

鍾指出，根據黨中央核定的民調規則，只會在6、7、8日進行正式民調，不會有任何測試版本，加上聲稱測試民調的單位不明，民眾很憂心之後會被查水錶，而他也擔憂該亂象會影響民眾回答正式民調時的意願。

鍾強烈呼籲黨中央必須正視該問題，並介入調查、視情形予以嚴懲，他說，民調亂象已嚴重妨害初選的公正性，黨中央應保障所有參選人的權益，對外澄清無所謂的「測試民調」，避免選民被誤導。

對此，莊瑞雄說：「對鍾委員的憂慮深有同感！」他意有所指道，行政資源鋪天蓋地、公權力不知節制濫用，他強調，光明正大、公平競爭一直是他的主張，選戰雖然激烈，但民主政治的基本價值還是要守住，剩下最後幾天會結合志同道合的好朋友努力拚戰、贏得最後勝利。

相較鍾、莊的擔憂，周春米則非常淡定，她說，民調結果只是參考用，這幾天看到有媒體自行做的民調，也有參選人辦公室提供的民調，這些都是參考，重點是，最後倒數3天，期盼大家明公正道，各自努力，爭取選民支持。