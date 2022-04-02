大陸山東有台咽喉採檢機器，女子張口含5公分咬合器，採檢過程約3秒鐘就完成。（翻攝自微博北京通州大峰）

近期新冠肺炎案例激增，許多人會先在家透過快篩自我採檢測；有名網友就在臉書分享1張疑似採檢圖片，該圖擷自微博的山東咽喉採檢機器人影片，從影片中可見一名女子張口含住約5公分長的咬合器，另一邊則有機器手臂將採檢棉花棒伸入女子咽喉採檢，約3秒鐘即可採檢完成；臉書網友見圖片紛紛歪樓「科技來自於生活」、「秒懂的人去面壁」、「通常要採跪或蹲姿的效果會比較好」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文並附上1張圖，他在貼文寫下「這個設計怎麼會似曾相識」；該網友圖片擷自於大陸微博上流傳疑似採檢的影片，寫著「山東首台咽拭子採樣機器人」、「自助採樣42秒完成」，可以看見一名女子張口含住1根約5公分長的咬合器，機器手臂就會透會管子通道，將採檢棉花棒深入女子咽喉，約3秒鐘就能完成採檢。

貼文一出，引起網友紛紛留言「高度有問題，通常要採跪或蹲姿的效果會比較好」、「SOD創意無限劇情」、「秒懂的人去面壁」、「這是猜男友，遊戲吧」、「我有一個大膽想法」、「好像在那裡見過一樣的畫面」、「是不是日本設計的」、「我似乎懂了」、「打上馬賽克吧，這個畫面不行」、「科技來自於生活」。