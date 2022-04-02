4月2日社工日，屏縣府特別送上專屬禮物表祝福，結合地方特產可可製成的限定版巧克力「社工ㄟ滋味」，令人備感貼心，縣長潘孟安還特與社工們與其家屬來場溫馨的早午餐約會，感謝每一位在崗位默默奉獻的社會工作者。

潘孟安指出，社工在現今多元的社會中，扮演著舉足輕重的角色，人的一生所經歷的生、老、病、死，都會需要社工的幫助，他們就彷彿千手觀音一般，無所不能，社會安全網絡也要靠他們來維持穩定。

為此，適逢社工日，屏縣府特地安排一場「屏東縣社工日－縣長與社工們的早午餐約會」，由潘孟安陪同社工人員及其家屬們，一邊聆聽音樂品嘗美味，一邊相互交流情感、互相認識。此外，地點還特地挑在屏東可可園區，並搭配可可產業製出限定版巧克力「社工ㄟ滋味」，送給社工們。

潘孟安說，甜甜的味道中帶著微苦，濃濃的香味中帶點澀澀的感覺，這就是「社工ㄟ滋味」，這款巧克力吃了會有回甘的濃醇口味，像極了社工們的甘味人生，盼送上這份專屬禮物，感謝這群在日夜奔波於大街小巷的社工人。

除了送禮、早午餐約會外，縣府也公開表揚優秀的社工人員，除有「111年度全國社工專業人員表揚頒獎典禮」及「第 8 屆紫絲帶獎」的榮譽肯定外，還有「南高屏地區社會工作專業人員表揚」10項大獎等，潘孟安說，社工服務於多元領域，他們運用專業增進社會福祉，也成為弱勢群體的亮光。

縣府表示，縣府團隊相當重視社工權益與福利，公部門社工員增加風險工作費最高可達3000元，民間單位新進社工的最低薪資每月也有3萬4916元，且還依年資、學歷、執照及執行風險業務等級，持續調高社工整體薪資。

社會處統計，110 年底社會工作者總數 859 名，分別為男 169 名，女 690 名，當中公部門 349 名，男 76 名，女 273 名，私部門 510 名，男 93 名，女 417 名，較去年成長11％。