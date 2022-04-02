清明連假第一天本土個案新增160例，為因應本土病例持續增加情況，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，未來65歲以下的輕症、無症狀者一律入住加強版檢疫所或防疫旅館，且2人1室無限制身分，消息一出讓網友滿頭問號，直言「跟陌生人2人1室，不如在家」。

指揮官陳時中今天公布新的收治政策，只要是輕症及無症狀個案（含落地探檢陽性）且年齡65歲以下，生活可自理者，皆以收治加強版集中檢疫所或防疫旅館為原則，專責病房、加強版集檢所或防疫旅館如果場地允許，均以2人1室收治，且不限家人、同住或同行者。

相關消息被網友轉傳至PTT八卦版，立刻掀起熱烈討論。不少人滿頭問號表示，「要跟陌生人關一起嗎」、「2人1室，宅宅有脫單的機會了嗎」、「2人1間不就可以瘋狂連結？」、「笑死，這不就是共存的節奏」、「跟陌生人2人1室，不如在家」、「輕症無症狀的在家自主健康管理就好了阿」、「明明在家就好了，到底在那邊浪費什麼時間」。

也有網友不以為意，認為「醫院很多都是雙人或甚至3、4人病房，檢疫或旅館2人1室還好吧」。還有網友直言，「一堆沒看記者會的，2人1室是場所有其規劃的才有，如醫院、旅館，哪有可能把不認識的2人安排在同1室，用常理想就知道不可能」。

醫療應變分流原則。（指揮中心提供）