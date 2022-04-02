中職開幕戰2日在洲際棒球場開打，由去年的總冠軍中信兄弟迎戰統一獅，不過受到雨勢影響，最後僅打到2局下2出局後就因雨保留，成為中職史上第2次開幕戰保留比賽。

今天的比賽原訂下午5點05分開打，但賽前雨勢不斷，開打時間二度往後延，直到6點05分才展開，但比賽過程中雨仍不停歇，不只球員在場上打得辛苦，場邊球迷穿雨衣應援也十分艱辛。

比賽來到二局下2出局、一壘有人時，右外野燈柱突然熄滅，經過11分鐘後恢復照明，但雨勢持續因此比賽暫停，最後在晚間7點24分宣布比賽保留，這也成為繼2005年興農牛與統一獅後，第2次開幕戰成為保留比賽。

球員在濕冷的天候中比賽，現場1萬4208名球迷也在寒風中應援，獅隊總教練林岳平賽後說：「不只是我們，大家都辛苦了。」對於今天胡智為的表現，「餅總」認為在這樣的天氣下難以評論，「但他在有危機時還是能解決張志豪的打席，滿關鍵的。」

明天獅隊將回到台南主場迎戰味全龍，將依照賽前安排由施子謙先發，這也是他生涯首度擔綱主場開幕戰先發投手，「他還沒投過，所以就加油一下，其他人都投過了。」

胡智為今天回到台中家鄉先發，但天公不作美又首度碰上在比賽中燈柱熄滅的情況，最終只在家人面前投1.2局，「是滿可惜的，但我不能控制天氣，原本想說如果還要繼續比，想叫我爸他們回家看電視就好。」對於接下來的輪值，胡智為說：「就交由教練團安排，看他們要我投哪一天我就準備好。」