本土疫情升溫，但並未影響出遊潮，在墾丁大灣登場的「台灣祭」湧入逾3萬人次。（謝佳潾攝）

本土疫情升溫，但並未影響出遊潮，清明連假首日南下墾丁路段爆車潮，截至晚間6點車流量已破3萬輛次，當中在墾丁大灣登場的「台灣祭」也湧入逾3萬人次，恆春半島彷彿回到往年春天吶喊時，遊客再度嗨翻恆春墾丁。

近日本土疫情大爆發，短短數天確診人數從數十例增至百餘例，一度令觀光業者緊張不已，很擔憂會不會引爆退房潮，所幸「未如預期」，屏東縣民宿協會理事長林淑敏指出，確實有詢問電話，但退的並不多，約僅1成。

林淑敏說，遊客覺得屏東疫情相對安全，加上業者都有落實防疫措施，以及有縣府舉辦的大型活動「台灣祭」，所以沒有出現大批遊客退房的狀況，2、3日的訂房幾近全滿，4日的訂房率也有6至8成，這個清明連假的商機非常好。

縣府指出，「台灣祭」2日進入第2天，活動從上午11點到晚上10點，四大舞台由樂團不間斷輪番帶來精彩演出，一路嗨到晚上由張震嶽壓軸演出，讓現場遊客欲罷不能直喊安可，恆春半島彷彿回到春天吶喊時光，「台灣祭」果真帶大家夢回墾丁。

「台灣祭」周邊活動也同步展開，縣府說，今年特別加開「全明星躲避球賽」，由台灣祭全明星魔王隊Multiverse領軍對抗樂迷組成的隊伍，樂迷報名相當踴躍，活動開放報名即秒殺額滿，而該活動2日在迪爵騎士舞台前正式開打，現場遊客也在一旁為3日進入決賽的隊伍歡呼加油。

此外，經全國百組素人選秀所精心打造的新選秀節目「台灣追夢新少年」，在活動開始前以一系列節目紀錄他們的成長，最終與A PIECE OF CAKE 256登上南方主舞台演出，接著晚間9點時張震嶽壓軸登場，現場萬人吶喊齊唱，隨著一波波音浪一同搖擺嗨唱，全場氣氛嗨到不行。