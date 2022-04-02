澎湃新聞2日報導，鄰居「陽了」，我該怎麼辦？在密接隔離點，如何避免交叉感染？Omicron用什麼藥物治療？大陸全國新型冠狀病毒肺炎醫療救治專家組成員、復旦大學附屬中山醫院感染病科主任胡必杰2日對防疫期間公眾九大關心焦點，一一解答。

一、鄰居「陽了」該怎麼辦？

胡必杰：首先不要恐慌。等待有關部門如CDC或居委通知。此期間注意好環境通風，規範佩戴口罩，保持安全的社交距離。此外有條件可以進行核酸或抗原檢測。

二、密接者通常要隔離多久？

胡必杰：雖然Omicron的潛伏期相對較短：短則1天，平均3天，最長要6-7天左右。但目前按照大陸官方要求，依然需要14＋7（集中隔離＋居家醫學觀察）。

三、在密接隔離點，如何避免交叉感染？

胡必杰：隔離期間應聽從安排，不要擅自離開房間，如在走廊散步等行為絕對禁止。同時提高免疫功能，尤其隔離期間，保持良好心情和充足睡眠，適當在屋裡進行一些活動，都可增強抵抗力，有利抵抗病毒。

四、怎麼知道得了新冠？

胡必杰：Omicron較2年以前的新冠原始病毒，有很大不同，真正肺炎比例很低，絕大部分CT檢測都顯示正常，大部分感染者無症狀，少部分感染者有發燒症狀。現在確診新冠的「黃金標準」就是核酸檢測。但一般民眾無法每天都核酸檢測，有個辦法是抗原檢測。上海一周前給全體市民發放了抗原試劑盒。

抗原檢測優點是可自己檢測，不足之處在靈敏度相對低，尤其發病第一天潛伏期及發病一周以後，檢測結果往往顯示陰性。但在發病後1~2天起連續5天內，是病毒傳染性很高一段時間，抗原檢測可測出陽性，及時發現病例。建議家中常備抗原試劑盒，有懷疑或周圍有發燒人群時可測試一下，必要時可多次檢測。

五、在公司上班如何預防新冠？

胡必杰：當下規範佩戴口罩、通風、手衛生以及物表消毒非常重要。現在每天新增無症狀感染者非常多，隨時有感染風險，要當心會被一起辦公同事感染，尤其是辦公空間較狹小。上班被感染的高風險因素，是用餐，因要不可避免地摘掉口罩，特別建議一定要錯峰就餐。

六、Omicron有200種後遺症？會致死？

胡必杰：這種說法是大大誇大了後遺症。作為一種病毒感染，Omicron和兩年前經常侵犯下呼吸道的病毒類型相比，主要局限於上呼吸道。只要患者免疫功能正常，後遺症很少會出現，基本上可以完全康復。目前Omicron感染者95％以上是無症狀和輕型，普通型也只有3-5％，重型和危重型罕見。

七、Omicron，用什麼藥物治療？

胡必杰：無症狀和輕型為主，基本不用藥。有喉嚨痛、肌肉酸痛、發熱症狀的，可以用感冒退熱藥。很少數人可能合併細菌感染，口服抗菌藥物即可。有高危因素的，比如高齡患者，對這些人群我們要重點保護。如有感染，通過專家評估，發病5天內，使用奈瑪特韋／利托那韋片（Paxlovid）可有效抑制發展為重症、避免患者死亡。同時，中醫中藥也能發揮重要的作用，在高危人群中早期使用，可以有效遏制病情加重。

八、確診新冠要隔離多久？

胡必杰：核酸轉陰，間隔24小時以上，連續2次就可以出院，從發病到核酸轉陰通常2周左右，後階段基本無傳染性。

九、出了隔離治療點，衣物要怎麼處理？

胡必杰：有扔掉或燒毀的說法，這是不必要的。常溫下病毒在很多物體表面存活時間1-2天，衣物放在行李箱或塑膠袋，放幾天就沒傳染性了。