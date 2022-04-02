新冠疫情重創全球經濟，不少店家經不起打擊無奈熄燈，大量民眾失業，大陸同樣也受到不小影響，未料談到年輕人該如何脫貧話題時，大陸一名高官竟然回答「可以將多餘的房子租出去」，引爆大陸網友公幹，大罵簡直腦殘。

根據陸媒報導，被問到年輕人失業率大增、畢業等於失業話題時，大陸國家統計局副局長許憲春竟然在鏡頭前不加思索回答「你可以把閒置的房子出租賺取收入」，他還提到，若有私家車，那就可以拉活載客，解決就業問題。

許憲春表示，他相信這樣靈活就業的方式，可以大幅改善失業率問題，並增加收入，「我認為這是很有效的方式」。

影片曝光後，微博上的大陸網友全炸鍋，紛紛破口大罵許憲春簡直不知民間疾苦：「這實屬腦殘了」、「他小時候也是吃苦過來的，怎麼長大就癡呆了」、「這就是所謂的何不食肉糜嗎」、「這種奇葩是怎麼上位的」、「首先我要有房子可以出租」、「人人有車有房還會是低收入戶嗎」、「他到底知不知道自己在說什麼」、「還以為是假新聞，結果點開他真的這樣說...」、「想起杜甫的朱門酒肉臭，路有凍死骨」。