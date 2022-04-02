這酒商太貼心！1名網友日前發現全聯賣的某款白葡萄酒，酒瓶後方的標語竟寫「貼心提醒，酒後請勿打給前任」，讓他無奈笑說「像我就沒這種困惱，哭泣，我連前任都沒有啊」；其他網友則說也要買來看，也有人說「5%酒精濃度？那肯定是在借酒裝瘋吧」、「其實我怕的是前任打給我」。

臉書「小資男女的紅酒筆記本酒友社團」日前有網友分享趣事，該網友在全聯超市買了1罐白葡萄酒，該酒瓶身後方的標籤有寫上警語「酒後不開車，安全有保障」，但下方又有1句「貼心提醒，酒後請勿打給前任」，原PO看到後拍下照片分享在網路上。

網友發現全聯賣的某款白葡萄酒，酒瓶後方的標語竟寫「貼心提醒，酒後請勿打給前任」，讓他無奈笑說「像我就沒這種困惱，哭泣，我連前任都沒有啊」。（翻攝自臉書「小資男女的紅酒筆記本酒友社團」）

原PO說「像我就沒這種困惱，哭泣，我連前任都沒有啊」；其他網友紛紛笑翻留言「喝了好幾瓶還沒注意看呢，回家看一下」、「太幽默，今天來去全聯朝聖一下」、「有現任更幸福啊」、「好貼心哦」、「打給朋友也很困擾」、「這瓶因為這行字值得擁有一次」、「喝紅酒酒醉最會打給前任、前前任、前前前任」、「5%酒精濃度？那肯定是在借酒裝瘋吧？」、「其實我怕的是前任打來給我啊，哈哈」、「之前沒注意到，真的這麼瞎的標語？有趣了」。