我國桌球好手林昀儒1日晚間搭機經泰國轉機返台，抵達桃園機場進行落地採檢被驗出陽性反應，此消息震驚外界，大家都希望他能平安，而今天晚上傳出好消息，桌球協會秘書長葉國欽指出，林昀儒經過第2次採檢結果呈現陰性，若明天採檢結果仍是陰性，即可返家隔離。

其實今天葉國欽受電訪時表示他PCR確實是陽性反應，不過可能是偽陽性，還會再篩一次，因在卡達上機時是陰性。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今也透露林昀儒沒有症狀，可能處於「陰陰陽陽」情形。果然再經過一次檢驗林昀儒呈陰性反應，林昀儒父親林學宜也出面證實。

而葉國欽說林昀儒明天還得經過一次檢測，若仍屬陰性，就能獲准回宜蘭家中進行「居家隔離」。這對林昀儒無疑是好消息，因為最近他真的累壞了，才剛結束WTT杜哈球星挑戰賽，更同時參加男子單打、男子雙打、混雙3個項目，曾經歷一天3戰、8小時內4戰的密集賽程。