國際企業相繼以撤離等方式，加入制裁俄羅斯的行列之際，中國大陸企業仍留在俄羅斯，但盧布匯價劇烈波動已對規模較小的陸企產生衝擊，一些業者向路透表示，大部份的俄羅斯業務早已停擺。

在華東有保溫瓶工廠的鄧姓業者表示，本來該出貨給俄羅斯的產品還在倉庫裡，「我們的客戶都在觀望匯價走勢，在目前情況下，他們的成本太高了。」 郭姓貿易商也表示，床單、廚房設備等產品的銷售量已減少三分之一。

海關數據顯示，中國是俄羅斯最大的進口來源國，今年前兩個月，中國向俄羅斯出口總值126億美元的產品，主要是電腦、汽車、鞋子和玩具。但匯市激烈震盪，俄羅斯進口商和大陸出口商都考慮暫緩業務。

Shen Muhui的貿易集團代表逾2萬家小型大陸出口商，他說：「盧布貶值意味著只有要有銷售就會賠錢。」雖然俄國客戶願意用人民幣支付，但仍無法彌補差距。

自俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭後，盧布對人民幣一度狂貶逾40%，但近日從3月9日的低點反彈近70%；盧布對美元在7個交易日內暴跌44%，最近也從3月7日的低點反彈近90%。