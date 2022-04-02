有關清泉崗產業園區開發案，因申請單位未依法如期完成補正程序，台中市政府分別於今年3月17日駁回開發計畫及4月1日退回此案申請。

清泉崗開發案書件逾期未完成補正 中市府依法退回申請案。照片/台中市政府提供

「清泉崗產業園區開發案」是由申請人創利開發股份有限公司於清水區楊厝段及海風段共64筆地號，面積約22.12公頃，規劃作為金屬製造及機械設備、倉儲運輸等使用，因未依限完成國有土地同意文件、供水同意文件及軍事設施管制區申請許可等書件補正，台中市政府分別於今年3月17日及4月1日依區域計畫法及產業創新條例暨相關規定退回此案申請。

台中市政府經發局表示，依產業創新條例規定，於107年1月辦理基地勘選，後於109年11月可行性規劃報告備齊相關單位同意設置文件，並於去年起依區域計畫法、環境影響評估法等規定提具書件，辦理開發計畫、環評等審查作業。

後因國有財產署於去年7月6日針對產業園區需用國有土地讓售政策變革(大面積1650平方公尺以上，不同意讓售)，因所送開發計畫內有部分為國有土地及書圖尚有待補正事項，可行性規劃報告涉及國有土地部分亦需取得國產署同意配合文件，因而函請申請單位應於今年3月31日前完成補正，但申請人逾期未完成補正，故將可行性規劃報告於今年4月1日依法退回。

中市府都發局指出，去年11月12日受理開發許可申請，依區域計畫法規定於今年1月7日通知申請人限期補正範圍內部分土地所有權人同意文件、供水同意文件、涉及「重要軍事設施管制區限建範圍」未取得國防部許可文件等。經依法展延1次，補正期限至今年3月10日，惟申請人仍未補正完全，因此依區域計畫法暨相關規定，於今年3月17日駁回開發計畫。

中市府說明，有關清泉崗產業園區開發案，皆依區域計畫法及產業創新條例暨相關規定辦理，因申請單位未依法如期完成補正程序，故分別於今年3月17日駁回開發計畫及4月1日退回此案申請。