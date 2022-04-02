上個月13日，一名烏克蘭攝影記者萊文(Maks Levin)在基輔北部進行拍攝時突然失蹤，據悉當時他拒絕俄軍的攔截而引發衝突，最後被俘虜。期間當局一直沒有收到相關消息，直到周六烏克蘭總統助理葉爾馬克(Andriy Yermak)向外界證實尋獲遺體，已無生命跡象。
根據「烏克蘭國家通訊社」報導，同行友人兼攝影師的拉斯克(Markiian Lyseiko)透露，萊文失蹤當天正在基輔北部的維什戈羅德(Vishgorod)蒐集戰地照片，想要捕捉俄羅斯空襲時人民逃竄的畫面，兩人便分道揚鑣。「自從早上他發出最後一條訊息後，就再也聯繫不到他了」，推測他在村莊內與俄軍發生衝突，被綁架後才下落不明。
烏克蘭當局發布的消息指出，萊文在手無寸鐵的情況下遭俄武裝部隊用小型槍枝射殺，總共朝他開了2槍擊斃，全案目前還在調查中，將會依違反戰爭法(烏克蘭刑法第438條)規定移送法辦。
1981年，萊文出生於基輔市，與妻子育有4名子女。10年多來致力於新聞工作，曾任美聯社、BBC、路透社等知名新聞媒體，他大部分的作品都與烏克蘭發生的戰爭有關，他曾說過:「每一位烏克蘭攝影師都夢想拍一張能夠阻止戰爭的照片。」當時也讓所有烏克蘭人民感受強烈。
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