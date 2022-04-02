阿妹今晚第二場演出依舊完美。（聲動娛樂提供）

阿妹今晚獻聲力挺同志，場館LED佈滿彩虹燈光。（聲動娛樂提供）。（聲動娛樂提供）

張惠妹（阿妹）的「ASMR世界巡迴演唱會」今（2日）繼續嗨唱小巨蛋，相隔7年回歸，滿場1.1萬名歌迷尖叫聲震耳欲聾，她出場第2句差點忘詞，解釋笑說：「我剛一出來有點嚇到，因為你們聲音很大聲，加上我前面都是霧，忽然間不知道要唱什麼，一直仔細聽到底這首歌是什麼。」歡呼聲響徹場館，阿妹感動自白：「我每一天都像是最後一場演出的感覺，因為你們（戴口罩）很難吸到空氣還是這麼嗨，真的很厲害。」表示每一次演出當她快要撐不住時，看到台下的歌迷們就「力量又來了」。

阿妹支持同志運動多年，被稱為「同志教母」，2009年《阿密特》專輯中的〈彩虹〉成為同志族群代表歌，阿妹今晚獻唱該曲前感性地說：「我有一個心願，我希望從此之後，『同志』這個稱謂可以從世界上消失，沒有人需要因為喜歡同性而被冠上一個特別的稱謂，其實我們都一樣、沒有不一樣，真正的愛都一樣。」希望大家一起努力，讓世上所有的愛不再有族群之分。

因應防疫嚴竣，阿妹這2場在台上多次提醒大家戴好口罩，不料昨晚發生某包廂全員無罩聽歌，經紀人陳鎮川表示對於包廂賓客脫口罩、飲食等行徑絕不容許，已加派工作人員或保全駐守包廂管理，阿妹也再次呼籲：「包廂的口罩要戴好，拜託喔，保護自己也保護大家。」張媽媽及阿妹的男友Sam今一樣在小巨蛋陪伴，藝人好友陶晶瑩、黃宣、落日飛車進場欣賞，蔡依林、羅志祥、張小燕等人則隱身包廂。