國外有名男子騎著重機「翹孤輪」，下秒聽到「嗶一聲」男子與重機噴飛空中重摔在地。（翻攝自臉書爆廢公社）

國外有名男子騎著重機「翹孤輪」，下秒聽到「嗶一聲」男子與重機噴飛空中重摔在地。（翻攝自臉書爆廢公社）

國外有名男子騎著重機，疑似在上坡路段耍帥，從網友在臉書上傳的12秒影片可看見，該男子拉起重機車頭「翹孤輪」方式，不斷催著油門「哽哽~哽哽」，就在不遠處，有輛小轎車出現，看見重機騎車方式趕緊按喇叭「嗶一聲」示警，但已經來不及，眼睜睜看著重機騎士撞上小轎車，噴上天空，隨後重機就摔爛在地上，小轎車車頭也全毀；網友見影片紛紛回應「沒讓我失望」、「直球對決」、「樂極生悲」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文並上傳1影片，從國外12秒影片中可見，一名男子騎著一輛重機，疑似是上坡路段，該男子帥氣的拉起車頭「翹孤輪」催著油門「哽哽~哽哽」，不遠處一輛小轎車鳴喇叭「嗶一聲」示警，但該男子已來不及剎車，「直挺挺」的直接撞上小轎車，整輛重機噴到高空中摔爛在地上，小轎車被撞到後退半輛車距離，車頭全毀。

影片一出，不到半小時湧入百則留言，網友紛紛表示「結局是我要的」、「果然結局沒讓我失望」、「結局讓人滿意」、「路是我家開的！歐歐歐」、「專業。可以代表國家去比賽了」、「直球對決」、「樂極生悲」、「不知不覺又看了一兩百次去了」、「人比車兇」、「撞到的瞬間最帥」、「我親眼看見他飛起來了」。