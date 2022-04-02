國民黨台北市議員羅智強擬參選桃園市長，二度被勸退；民進黨前交通部長林佳龍則表態參選台北市長，卻未獲關愛眼神。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，兩人有一個不幸的共同點，命運都操控在別人手中。

游盈隆2日在臉書貼文表示，台灣的政黨政治在快速崩壞中，這是一個越來越明顯的事實。游盈隆舉例表示，羅智強在四大公投被民進黨完封後，開始不斷從台北市、高雄市、再到桃園市等地尋找戰場，但一一落空，成為一個找不到戰場的勇士。而林佳龍表態參選台北市長，動作頻頻、發言嗆辣，展現未能獲得公平競爭機會的內心焦慮，及怨氣有多深，但卻只能無奈的等待總統兼黨主席蔡英文關愛的眼神。

游盈隆指出，羅智強和林佳龍的出身背景與歷練不同，但卻有一個不幸的共同點，那就是命運都操諸在別人手中。國民黨主席朱立倫決定羅智強的命運，而蔡英文決定林佳龍的命運。朱立倫步上蔡英文後塵，先後沒收黨內民主、停止初選，壟斷黨的提名權。這就是台灣兩個主要政黨墮落與腐敗的明證。

游盈隆認為，不管是民進黨或國民黨黨內有意參選者忿忿不平的遍布6都16縣市。最遲6月，當全國各地徵召陸續確定後，兩大黨內部火山才有爆發的可能。林佳龍與羅智強只是兩個鮮明的例子，兩大黨內的濟濟人才，理應透過黨內民主的機制決勝負，不論輸贏，誰都會心甘情願。而不是像現在，命運掌握在別人手中，想翻身都難。現在就是準威權復辟，也是二十一世紀台灣政黨政治最黑暗的時刻。