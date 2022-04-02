這「公主」討拍文失敗了！1名女網友說因為男友不願意婚前買房，對方也沒有100萬存款，她考量過後決定與對方分手，怒批「都快30了連棟房子都沒有，是有多敗類？」她說自己婚後不想跟公婆住、也不要生孩子，但男友卻不能接受，她罵「我是我爸媽的公主，沒必要嫁給你當傭人，浪費我5年的青春」。

該名女網友在「爆料公社－匿名公社」發文表示，她日前與交往5年、論及婚嫁的男友分手，理由是對方「不願意買房」，她說自己的父母把她辛苦養大，嫁給男友就應該住在買的房子裡，她怒批前男友「都快30了連棟房子都沒有，是有多敗類？」

1名女網友說因為男友不願意婚前買房，對方也沒有100萬存款，她考量過後決定與對方分手，怒批「都快30了連棟房子都沒有，是有多敗類？」（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該女網友說交往都與男友AA制，也不會要求對方買名牌包，樸實生活下對方竟沒有100萬存款，而她本身不想生孩子，因為嫌小孩吵且也花錢」，婚後也不想與公婆住，如今因為買房問題而分手，她怒嗆「如果沒打算把另一半當公主就別追求人家，我是我爸媽的公主，沒必要嫁給你當傭人，浪費我5年的青春」。

其他網友則留言「別啊！男朋友在那裡啊？快把這玩意娶回去啊！別給放出來禍害其他人」、「你太好啦，救了你的男友一生」、「有一個叫酒店的城堡，裡面住的都是公主喔」、「太委屈了！就繼續讓父母養著吧」、「沒買房子就被你叫渣男，你去找郭台銘、王永慶啊，你這個渣女」、「自己買很難？」、「分的好 你就這輩子在家當你的公主就好」。