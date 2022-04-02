台北市議員羅智強原定2日上午以直播的方式宣布參選桃園市長，但他卻接到國民黨主席朱立倫來電，朱並以「地方反彈太嚴重」為由，勸退其參與競選。對此，資深媒體人羅友志痛批朱立倫是「朱七天」，「七天之後又七天」，是在等四十九天之後要幫國民黨辦喪事嗎？

羅智強2日凌晨在臉書上表示，接自己到朱立倫的電話，懇切的談了近3個小時後，主席告知他對桃園局勢的看法，要求他在清明連假期間暫不對外發言，給大家多一點時間冷靜沉澱，「我不是一個扭捏或裹足不前的人，而這次的一波三折與反覆並非我所願」，只是身為國民黨的一份子，必須尊重主席的整體戰略思考，也必須努力不讓國民黨陷入紛擾傷害，因此決定取消「宣布重大決定」的直播。

對此，羅友志2日在臉書上表示，「朱七天，七天後又七天。你是在等七七四十九天幫國民黨辦喪事嗎？羅智強、邱議長小傷，朱立倫重傷。有人會跳船。」

羅友志更在另一篇貼文中列舉出朱立倫近年的參選紀錄指出，2010年，用假民調換掉打敗民進黨拿回台北縣的「周錫瑋」，差點在2014年輸給游錫堃；2016年，用假民調「換柱」，讓蔡英文狂贏300萬票；2022年，再用假民調換掉「羅智強」，並忍不住直言，「你們猜，會有什麼結果？」