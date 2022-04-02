今天世界盃足球賽抽籤結果出爐，32強被分為A到H組，其中阿根廷球星梅西(Lionel Messi)和葡萄牙王牌C.羅納多(Cristiano Ronaldo)被拆散，最快可能4強才交手，而葡萄牙與迦納、烏拉圭、韓國同組，籤運不錯，但阿根廷位在的C組，有兩屆世界足球先生萊萬多斯基(Robert Lewandowski)坐鎮的波蘭，梅西與他的交手非常有看點！

NOVEMBER 30 2021 : Lionel Messi Won The Close Battle for Ballon D'or - Defeating Robert Lewandowski with 33 More Votes 🔥



NOVEMBER 30 2022 : Lionel Messi's Argentina will Face Robert Lewandowski's Poland in The Fifa World Cup 2022 🔥



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過去從未在世足賽碰頭的兩大球王梅西、C羅這次也暫時不會遇上，但球迷可別為此失望，因為梅西在小組賽就要與兩屆世界足球先生萊萬多斯基對決，萊萬多斯基相比C羅名氣或許小了那麼一點，但他的實力絕對不輸對方，因為今年1月他才剛擊敗梅西，蟬聯世界足球先生大獎，前年他率領拜仁慕尼黑三連冠時首次獲得此殊榮。

這大大增加C組可看性，因為萊萬多斯基在前兩年都壓下梅西成為世界足球先生，此外他去年底競爭《法國足球》頒發的金球獎卻不敵梅西，當時外界可沒有非常認同，大致認為是梅西人氣太高，若以在球場上成就，33歲的萊萬多斯基實力驚人，他的進球能力堪稱頂級，是公認2010年代至2020年代初期最強前鋒之一。