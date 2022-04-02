天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天表示，他正考慮前往烏克蘭首都基輔訪問，並首次含蓄批評俄羅斯總統蒲亭，指有一名「有權勢的人」正為了民族主義利益而煽動衝突。

從羅馬飛往馬爾他途中，一名記者在機上詢問教宗是否正在考慮烏克蘭政治和宗教領袖所提出的邀請，教宗回答：「是的，正在討論。」他並未提供進一步細節。

教宗方濟各已接獲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）、基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）、烏克蘭拜占庭禮天主教會（Byzantine-rite Catholic Church）大總主教謝夫楚克（Sviatoslav Shevchuk）以及烏克蘭駐教廷大使尤拉什（Andrii Yurash）的訪問邀請。他和澤倫斯基、謝夫楚克也通了電話。

教宗今天也首次就俄羅斯入侵烏克蘭，含蓄批評了蒲亭，表示有一名「有權勢的人」（potentate）正為了民族主義利益而煽動衝突。

莫斯科宣稱在烏克蘭進行的是一次「特別軍事行動」，目的不在於佔領，而是將其鄰國烏克蘭非軍事化和「去納粹化」。方濟各已拒絕這一術語，稱其為戰爭。

教宗將在馬爾他展開2天訪問。他對馬爾他官員發表演說時稱：「從歐洲東部，從日出之地，戰爭的幽暗陰影正在蔓延。我們曾以為異國入侵，兇殘巷戰和原子彈威脅是遙遠過去的可怕記憶。」

「然而，帶來死亡、破壞和仇恨的戰爭冰冷之風，狂襲許多人的生活，影響我們所有人。」

他說：「又一次，某位有權勢的人可悲地讓不合時宜的民族主義利益主張所擄獲，正在挑起和煽動衝突。」

他說：「如今，在降臨到人類頭上的戰爭之夜裡，我們不要讓和平的夢想破滅！」

教宗也再次批評軍火工業，並對第二次世界大戰結束後出現追求和平的熱情正在消退表示懊惱，稱利益和意識形態的衝突，「在專制體制、帝國主義新形式（以及）擴張侵略的誘惑下，猛力重返人間。」