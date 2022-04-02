金旻奎、薛仁雅這條副線人氣也不亞於男女主角。（摘自SBS DRAMA）

韓國甜寵劇《社內相親》輕鬆爆笑又甜到掉牙的劇情，即使是老梗也能玩出新把戲，甫播出就備受好評，收視率從開播的4.9％到第10集11.6％，直接翻倍，也高掛Netflix前10大夯劇排行榜前三名，堪稱近期最大黑馬，而男女主角安孝燮、金世正飾演的霸道社長「姜泰武」與小職員「申夏莉」不僅劇中互動超令人心動，戲外更是化學反應滿到爆棚。

從官方每周釋出的幕後花絮中，可以看到不少吻戲都是導演朴善浩看到安孝燮與金世正2人在拍攝時超有火花的互動，現場決定臨時追加，甚至在最新第10集中那場公園鞦韆吻戲後，安孝燮更是忍不住寵溺地摸了摸金世正的頭，也網友們看完忍不住尖叫喊「安孝燮有罪」，並難過表示「12集真的看不夠」，也希望姜泰武爺爺和車禍問題可以趕快在半小時內解決，讓大家最後2集可以盡情地看他們瘋狂撒糖。

原著漫畫《我和社長相親相愛》中超多「兒少不宜」的台詞與情節。（KAKAO WEBTOON提供）

該劇改編自全球觀看次數累積超過4.5億次的網漫《我和社長相親相愛》，原著漫畫其實尺度更大，官網還特別放上「建議15歲以上閱覽」，尤其是金旻奎、薛仁雅飾演的秘書室長「車成勳」與富家千金「陳映書」這條人氣不亞於男女主角的副線，更是超多「兒少不宜」的台詞與情節，例如在床上邊脫衣服邊喊「讓我喚醒妳的記憶，那晚的每分每秒」、「我的壞非比尋常」等，讓網友直呼「只敢躲在棉被裡看」。

安孝燮在最後一集中是否會像漫畫中那樣大尺度，令人期待。（KAKAO WEBTOON提供、摘自SBS DRAMA）

男女主角雖然目前都是走純情路線，不過在最後1集中也有度蜜月上演激情床戲，姜泰武再度向申夏莉證明「我每方面都很厲害」，而安孝燮日前也幕後花絮中提前透露大結局自己會有脫衣露肌的橋段，也令人相當期待下周最後2集播出日的到來，等待前不妨先上KAKAO WEBTOON觀看原版漫畫，該劇下週一、二晚間10點半在Netflix上線。