正妹YouTuber羋夢是一名美髮師兼模特兒，超日系外貌也獲得「台版橋本奈奈未」美名，最犯規的是她更有前凸後翹的火辣身材，平時都毫不吝嗇分享在社群上；近期羋夢昔日一段工作遭性騷擾影片引起討論，男客人襲臀和把手伸進裙底全被錄下，超離譜畫面惹眾怒。

從羋夢IG個人資訊中，知道她不僅經營YouTube頻道「美髮教主羋夢」，同樣也是一名專業模特兒，不時都能看到各種工作美照，大秀好身材，擁有不少死忠粉絲支持，更被稱為「台版橋本奈奈未」；日前羋夢無預警透露身體狀況變差，5月後將停止拍攝工作，更無法保證復拍時間，令粉絲相當擔憂。

男客人洗頭時趁機伸鹹豬手襲臀。(圖/ 摘自美髮教主羋夢YouTube)

過去羋夢在工作時被性騷擾的影片，意外被網友挖出討論，當時她表示有一名男子常常私訊她，說一些「好想妳」、「妳在幹麼」之類的話，之後更直接預約剪髮；豈料，羋夢帶男客人去洗頭時，對方竟二次伸出鹹豬手摸她臀部，讓她嚇得直接找男同事幫忙。

男客人一度想把手伸進羋夢裙底摸下體，誇張行徑被網友罵爆。(圖/ 摘自美髮教主羋夢YouTube)

在剪髮時，男客人非但沒有停手，聽到羋夢說自己瘦了，竟曖昧地說，「難怪胸部好像變小了，沒有像寫真那麼大，寫真會讓我躁動，會讓我晚上會想到妳…」，還不斷建議羋夢上班可以穿露一點；言語性騷擾外，鏡頭竟拍到男客人企圖把手伸進羋夢裙底，偷摸下半身，誇張行徑全被錄下，後來更揚言要等她下班，所幸有男同事出面勸退，男客人才識相離開。

影片曝光後，網友紛紛留言勸羋夢報警處理，還覺得她替男客人打馬賽克太客氣了，「這種人就要公開，讓其他設計師避免被騷擾」、「好扯，這太可怕了，用看的就起雞皮疙瘩」。