木蘭聯賽盃：台中藍鯨vs.高雄陽信

2021台灣運彩木蘭聯賽盃足賽2日敲定爭冠戲碼，去年木蘭聯賽冠軍台中藍鯨靠「UU」蘇育萱1傳1射，以2比1氣走高雄陽信，4強賽東道主花蓮則4人破門，以4比1完勝木蘭聯賽新軍桃園戰神，連兩屆聯賽盃都由藍鯨與花蓮爭奪后冠。

蘇育萱今年初在印度亞洲盃大放異彩，為中華隊攻入3球，也把好狀態帶到木蘭聯賽盃，開賽不到4分鐘就突入左側禁區傳中，助攻賴麗琴以右腳尖巧射破門。上半場終了前她還有一腳勁射打中門楣下方落地彈出，可惜裁判並未認定為入球。

下半場UU再接再勵，於第63分鐘突入右側禁區，擺脫陽信後衛段雨柔飛鏟並順勢甩開出擊的門將陳巧倫後小角度低射，陽信右後衛何宣宜回追下鏟仍無法阻止球兒入網。陽信隨後雖靠藍鯨中場劉千芸禁區內手球犯規，由李綉琴罰進12碼球，扳回一城，卻始終欠缺追平一擊，無緣爭冠。

2020年聯賽盃冠軍花蓮主場對上桃園戰神，全場如潮水般發動37次攻門，雖然上半場只靠林凱玲開出左側角球讓戰神門將吳劭嬅解圍打空，由陳雅惠包抄遠柱頭槌破門，但下半場後段已使對手體能耗盡，林小雲及卓莉珊、卓莉萍姊妹先後進球，戰神僅由李柔萱打破鴨蛋，惜無力回天。