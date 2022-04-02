俄羅斯當局宣告，一位知名記者、一名影片部落客和另外6位媒體人士是「外國代理人」。這是莫斯科近來連串類似行動的最新一步，批評人士指出，目的是要讓境內異議噤聲。

路透社報導，俄羅斯司法部1日晚間發布擴大的「外國代理人」名單，加入曾在數家俄國財經報紙擔任總編輯的奧斯汀斯卡雅（Elizaveta Osetinskaya）。

奧斯汀斯卡雅任職過的這些報紙曾經刊登報導，揭露俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）身邊人士的商業利益。

「外國代理人」一詞令人聯想到負面的蘇聯時期印象。被列入名單者必須遵守嚴苛的財務通報規定，且任何出版品必須在最前面加註說明，表明出自外國代理人。

新名單還包括俄羅斯獨立新聞台「雨」（Dozhd）的記者博爾祖諾瓦（Maria Borzunova）。這家電視台去年8月已自稱是「外國代理人」，並在莫斯科今年3月封鎖它的網站後，已暫停在俄國境內運作。

此外，作家暨影片部落客波納森科夫（Evgeny Ponasenkov）也在新名單上。他常在社群媒體及國營電視頻道談話節目發表針對俄羅斯政府的即興機智評論，而為人所知。