英國一名女子擁有人人稱羨的好身材，性感翹臀、傲人雙峰似乎為她的人生帶來意想不到的偏財運。帕克（Jane Park）在17歲時中了千萬彩票一夕致富，爾後又在賽馬賭局連贏3次，不過如此好運也徹底毀了她，慘到萌生向彩券公司提告的念頭。

根據英國《太陽報》（The Sun）報導，現年26歲的英國辣妹帕克可以說是標準的「幸運女神」，她在17歲那年買了彩券，沒想到順利抱走100萬英鎊(折合台幣約3762萬元)獎金，成為最年輕的「歐洲百萬樂透」（EuroMillions）得主。不僅如此，完全不懂賽馬的她，上周在卓特咸(Cheltenham)賽馬節中以281:1的賠率連續贏了3次；接著用贏來的台幣188元再次下注，令人傻眼的是，70英鎊(台幣2635元)獎金又入袋。

報導指出，原先帕克只是一位領著時薪台幣300元的打工族，一夕致富後便辭掉工作，從此展開揮霍無度的生活。先是失心瘋用2個月的旅行好好犒賞自己，然後幫媽媽買了間豪華公寓，自己在外地也有間房子。然而，躺平的人生似乎沒能讓帕克滿足，甚至為她招致一連串苦難。為了變漂亮迷上整形，差點死於敗血症，之後還因為嗨過頭酒駕被逮，吊銷駕照18個月。現居杜拜的她無奈透露自己常感到「空虛、無聊」，眼前沒什麼方向，不排除要對彩券公司提告。