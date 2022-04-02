1名網友日前收到「併排停車」檢舉罰單，他說當時車停在白線內、沒占人行道，也沒影響旁邊機車出入，應不算違規；但其他網友看見照片後痛批這就是併排，也有網友貼出1張警察局圖文打臉原PO，該圖文解釋不論車子停在合法停車車輛旁，還是違規停車車輛（包含機車、腳踏車）旁，全都是併排停車。

該名網友在臉書「爆料公社」發文表示，他日前收到民眾檢舉罰單，理由是「併排停車」，他則不解當時車輛是停在白線內，也沒有人行道，不明白自己有何違規，文章曝光後不少網友發現檢舉照片中，該車的旁邊停了「一整排機車」，已經是併排停車。

網友貼出警察局「併排停車」圖解，說明到車輛停放路段不論是否停車（含停車格），「在車道已停放車輛側，再平行停放1輛」即屬於併排停車。（翻攝自臉書「爆料公社」）

網友紛紛留言「所以機車不是車？」、「你把右邊那一排車當作什麼了呀？塑膠嗎」，而原PO則在留言處繼續辯稱「就算是併排，那也沒紅線黃線，也沒妨礙人車通行呀」，其他網友則說「你怎麼知道沒擋到別人，還有你停車最大其他人應該要閃你呢」、「申訴沒用，跟白線沒關係，你就是併排停機車後面讓機車出不去。」

也有網友貼出新北市警察局發布的「併排停車」圖解，圖片說明到車輛（汽車、機車、自行車）的停放路段不論是否停車（含停車格），「在車道已停放車輛側，再平行停放1輛」即屬於併排停車。