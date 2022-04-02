今天湖人在對鵜鶘的關鍵一戰輸掉，為了搶到附加賽名額，詹姆斯(LeBron James)和安東尼戴維斯(Anthony Davis)都在身體沒有100%康復的狀況下回歸，但仍以3分些微差距輸球，對此詹姆斯、戴維斯都發表了感想，前者坦承腳踝傷勢還在痛，將專注治療面對周日比賽，戴維斯則發下豪言，說剩下5場要抱著全勝的心態！

"Our mindset is to go 5-0 in these games and let the chips fall where they may," Anthony Davis says. — Harrison Faigen (@hmfaigen) April 2, 2022

兩大主力雙雙回歸卻吞敗，無疑重創湖人的士氣，加上勁敵馬刺今天贏球，紫金軍離附加賽漸行漸遠，不過還剩5場比賽要打的他們不輕言認輸，詹姆斯被問到本季是否提前結束時，他說：「在我們被宣判出局前，我們都還沒出局。我討厭輸球，但到目前為止，這不是我碰過最糟的事，還差得很遠。」

戴維斯則發下豪言說：「我們心態就是接下來要取得5勝0敗。」今天戴維斯上場37分鐘，貢獻23分12籃板6助攻，投籃命中率47.1%、外線50%(2中1)、罰球66.7%(9中6)，場上正負值+4，是先發球員中最高，對久未出賽的他來說表現還不錯，不過除了他和詹姆斯，沒有隊友跳出，韋斯布魯克(Russell Westbrook)僅以33.3%命中率拿下12分。

LeBron, on if tonight feels like the season is over given how must-win this game seemed.



"Until it says we're eliminated, it doesn't." — Harrison Faigen (@hmfaigen) April 2, 2022

湖人接下來5場要面對金塊、太陽、勇士、雷霆、金塊，說實在要5戰全拿難度太高，就算對手都以備戰季後賽為由輪休主力，湖人還不見得能穩拿。目前金塊排在西區第6，只與第5爵士差1場，或許他們想追求更高名次。第3的勇士和第4的獨行俠也僅差1場，接下來勝負都會讓排名變更，太陽、雷霆則是穩居西區「頭跟尾」。