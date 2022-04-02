中國人民銀行2日召開數位人民幣研發試點工作座談，會議上公布新增天津、重慶、廣州、廈門等13個城市做為數位人民幣試點地區。人行指出，將堅持「雙層運營」架構，充分發揮指定運營機構的優勢作用，加大試點應用和生態體系建設力度。

人行在上述會議要求，下一步，各有關參與方要按照「十四五」規劃部署，堅持穩中求進工作總基調，各負其責、通力協作，穩妥推進數字人民幣研發試點。有序擴大試點範圍。

人行會中宣布，在現有試點地區基礎上增加天津市、重慶市、廣東省廣州市、福建省福州市和廈門市、浙江省承辦亞運會的6個城市（杭州、寧波、溫州、湖州、紹興、金華）作為試點地區。北京市和河北省張家口市在2022北京冬奧會、冬殘奧會場景試點結束後，轉為試點地區。

人行表示，堅持「雙層運營」架構，充分發揮指定運營機構的優勢作用，加大試點應用和生態體系建設力度。加強安全和風險防控體系建設，完善相關法規制度和標準體系，深化理論問題研究，不斷夯實數字人民幣研發試點基礎。