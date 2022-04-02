「幫爺爺尋找過去筆友」，有名孝順的孫女在網上發文，她表示想完成87歲爺爺的多年以來的心願，幫爺爺找到國中時期的筆友「張淑珍」女士，她表示張女士搬離高雄去台北後便失去聯繫，不灰心的爺爺曾登報尋人，也曾經懷抱希望得到張女士在台北信義區消息，但卻得到「查無此人」的遺憾消息，她也提供張女士些許資訊，希望能透過網路力量幫忙完成爺爺心願，讓「李清華」與「張淑珍」見上一面。

一名女網友在「Dcard」論壇匿名發文，她表示透過和爺爺聊天過程，發現爺爺還惦記著國中時期的筆友「張淑珍」，她提到這位張女士於國中時，給予爺爺許多鼓勵，因此，爺爺非常感謝這位張女士，然而，張女士後來因搬到台北後便失去聯繫。

她繼續提到，爺爺曾經透過刊登報紙找尋張女士，並且開心得知張女士住在台北信義區，但爺爺透過戶政事務所的查詢，卻得到「查無此人」的遺憾消息，她表示爺爺年事已高，她希望能夠協助完成爺爺的心願。

孝順孫女欲幫爺爺完成心願，PO網尋爺爺國中筆友「張淑珍」。（翻攝自Dcard）

她從爺爺口中獲得張女士些許資訊，「張淑珍女士為南京人，曾住在高雄，就讀高雄女中，於民國44年畢業，推測有三姐妹，張女士排行老大，父親為空軍，爺爺當時寄信的筆名為「李清華」，她表示，爺爺目前87歲，張女士推估是85歲，她最後強調，爺爺非常希望知道筆友張女士消息，若有緣希望能見上一面。

文章一出，網友紛紛哭慘幫推「希望至少她的親屬能夠看到」、「希望可以完成爺爺的心願」、「希望有後續」、「希望可以找到」、「希望可以找到」、「看文章雞皮疙瘩都起來了」、「那年代寫信感覺好浪漫啊」。