俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，使俄國的政治經濟情勢快速惡化，人才紛紛出走，其中以科技業衝擊最大，過去一個月來已有13%員工離開俄羅斯，約7萬到10萬人，估計4月底時會再有7萬人落跑。

23歲工程師Sasha告訴《莫斯科時報》，戰爭一開打，他擔心會被徵召上前線，立刻買票逃到亞美尼亞首都葉里溫。如今他和另三名工程師在當地一處公寓為俄國網路巨擘Ozon、Yandex從事遠距工作。

莫斯科當局為挽留人才，周二宣布27歲以下、在資訊科技公司上班至少一年的男性可暫緩服役，並提供減稅、保證加薪等優惠措施，但並未獲得廣大迴響，主因是國際制裁讓他們看壞產業前景。

俄羅斯資訊科業在政府積極扶植下，成為發展最快的產業，但仰賴的卻是美國的系統與技術，加上薪水比歐美差，很難留得住人。俄羅斯IT專家的平均月薪約 1650美元，大概是一般民眾平均月薪的3倍，但比起美國的待遇則是相形見絀。

對言論自由的打壓也讓IT專家擔心無法獨立工作，25歲的Lepra說：「我想做有趣的科技事物，能自由表達自我。」如果戰事拖長，政經情勢沒改善，一名在Sberbank上班的軟體工程師也表示考慮離開家園。