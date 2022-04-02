47歲港星鍾漢良一直是演藝圈公認的不老男神，俊俏外貌曾被大陸網友封為「古裝美男」，未料，近期卻頻傳他帥臉崩壞，而他和袁冰妍主演的古裝劇《傾城亦清歡》，近日曝光殺青特輯，他的容貌再次受到關注。
鍾漢良和小18歲的大陸女星袁冰妍，近期合作古裝劇《傾城亦清歡》，近日官方發布殺青特輯，但網友卻發現他面部臃腫僵硬，加上造型讓他更顯疲態，狀態大不如前，和袁冰妍演情侶顯得尷尬，讓網友都感嘆他這個年紀，是不是不該再繼續演古裝劇小生了。
但仍有不少粉絲支持他，認為他演技足以證明一切，而且他這個年紀已經保養的很好了，其實，他去年搭檔小16歲譚松韻主演《錦心似玉》時，也被嘲笑「父女戀」，但最後仍靠精湛演技圈粉。
鍾漢良過去曾被大陸網友封為「天涯四美」之一，也是公認的「古裝美男」，但日前他上陸綜《超有趣滑雪大會》時，卻被指臉蛋明顯浮腫，眼皮鬆弛、法令紋明顯，甚至表情還有些許僵硬，被質疑是做了太多醫美、打針的後遺症，引起熱議。
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