台灣素有「水果王國」美譽，不過有些水果現在相當少見，一名網友分享，最近公司長官拿了幾顆未曾見過的水果給他，更稱這個水果「一斤要1000多元」，讓他相當好奇這個水果究竟是什麼。照片曝光後，便有老饕解答，「這是燈籠果，好吃」、「這個有一個更有價值的名稱叫做『黃金莓』，酸酸甜甜的，吃了對身體不錯」。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》發文指出，有次上班時，一位長官熱情地拿了幾顆水果給他吃，並透露這個水果一斤要1000多元，讓他大吃一驚，也因為從未見過這個水果，因此上網發文詢問「有人知道這是什麼嗎？」

從原PO上傳的照片可見，這顆水果的外表被一層淺咖啡色的薄膜包住，將薄膜剝開後，裡頭是一顆金黃色的圓潤果實。至於口感的部份，原PO認為「酸酸脆脆，還有一點點的甜」。

撥開神秘水果的咖啡色外皮，裡面藏著一顆又大又圓的金黃色果實。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社公開版）

照片曝光後，立刻有老饕解答，「這是燈籠果，好吃」、「燈籠果，以前小時候台灣野外有，是外來種，熟了很好吃，現在應該有人專門在種」、「四十年前路邊一堆、隨手可得，現在很稀少」、「這個有一個更有價值的名稱叫做『黃金莓』，酸酸甜甜的，吃了對身體不錯」、「小時候常吃免費的，都路邊直接摘來吃」。

根據行政院農業委員會台南區農業改良場介紹，燈籠果又稱「酸漿」、「黃金莓」，除了營養豐富、含有多種維生素及礦物質外，熱量也非常低，其食用方式與番茄相似，可以直接食用，或製成沙拉、甜點、果醬、果凍、調味品等。