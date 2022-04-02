韓國女神宋慧喬和宋仲基因合作電視劇《太陽的後裔》假戲真做，2017年砸了1千多萬元辦婚宴，現場星光熠熠不輸日前玄彬和孫藝真的婚禮，但2019年卻無預警宣布離婚；宋慧喬離婚近3年狀態卻越來越好，最近更曬出多張工作美照，大尺度展現白皙裸背，讓人大飽眼福。

宋慧喬恢復單身後戲劇工作和代言不斷，不久前和小她10歲鮮肉張基龍合作的《現正分手中》，收視亮眼加上討論度高，證明她的高人氣不減；今（2）日宋慧喬在IG上傳多張代言的廣告形象照，露香肩鎖骨外，其中一張照轉過身竟是大裸背，儘管是黑白濾鏡，依舊能看出她光滑的肌膚。

宋慧喬裸背造型被讚爆。(圖/ 摘自宋慧喬IG)

日前玄彬和孫藝真低調的「世紀婚禮」，傳出的出席賓客名單中，因為有李秉憲和宋仲基，加上新郎玄彬，3人正好都是宋慧喬的「前男友」，也被網友笑稱婚禮變成「宋慧喬前任大合體」，意外讓宋慧喬也成為討論話題之一。

宋慧喬以《浪漫滿屋》和《太陽的後裔》紅遍全亞洲，更登上事業巔峰，成為韓劇頂流女星，她也因為拍攝《太陽的後裔》和男星宋仲基相愛並結婚，兩人假戲真做讓所有觀眾都樂見其成；但2019年卻宣布結束不到2年短命婚姻，恢復單身後各自展開新生活，兩人有新作品也都會引起熱議。