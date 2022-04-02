俄羅斯指控，烏克蘭派出攻擊直升機越界空襲俄國西部一座燃料儲存設施，將阻礙兩國未來的和談。烏克蘭官員否認，還有人懷疑整起事件根本是俄羅斯栽贓嫁禍。戰略學教授林穎佑指出，網路上有一種陰謀論的說法，認為俄羅斯是「假旗行動」，對自己的土地進行攻擊，因而讓俄羅斯人民去支持這一場戰爭。但不管真相是如何，林穎佑認為，烏克蘭成功攻擊俄羅斯領土，在軍事上的意義並不大。

針對烏克蘭疑越界空襲俄羅斯燃料庫林，林穎佑2日在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，為什麼感覺俄羅斯的部隊好像紙糊的一樣，好像完全沒有防空？因此網路上有兩種說法︰一種是陰謀論，俄羅斯運用一個「假旗行動」，就是俄羅斯部隊扮成烏克蘭部隊，對自己的土地進行攻擊，因為俄羅斯兵源不足，希望去招募境內的年輕人，並讓俄羅斯人民去支持這一場戰爭，最好的方式就是讓烏克蘭開始攻擊俄羅斯本土。另外一個說法，就是烏克蘭也成功擄獲俄羅斯的武器，發出電子訊號，讓俄羅斯防空部隊沒有辦法去注意，而利用超低空飛行，突破俄羅斯防空部隊，達到這樣的反擊。

林穎佑指出，烏克蘭成功攻擊俄羅斯領土，在軍事上的意義並不大，反而在政治宣傳上相當有成果，傳達烏克蘭也可以去攻擊俄羅斯內部的人民，表示俄軍的後方是不安全的。而且烏克蘭特別去攻擊油庫，讓俄羅斯前鋒攻擊不順，補給跟不上。如果俄軍後方油庫被攻擊，再加上亞速海的俄羅斯船艦也被烏克蘭攻擊，代表烏克蘭還是有能力攻擊俄羅斯的後方，自然也可以去牽制俄羅斯的攻擊。