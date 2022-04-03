俄羅斯總統普丁要求，不友好國家購買俄國天然氣，須使用盧布交易。前民進黨立委郭正亮指出，普丁堅持使用盧布交易，歐元一定會貶值，這是殺手鐧，打到要害，歐洲能撐幾天？國際事務專家賴岳謙表示，「那就取消制裁」。

賴岳謙1日在中天新聞《頭條開講》節目中表示，普丁對被列為不友善國家教兩招解決辦法 ：第一招，把在俄羅斯的石油天然氣公司，設一個子公司 ，然後把歐元和美元匯到子公司，你的子公司就在外匯市場買盧布， 買好盧布再支付，就解決了；第二招，去找設在SWIFT體系外的銀行，然後 再把錢匯到那家銀行，那家銀行會去買盧布，再用盧布去支付就解決了。

郭正亮指出，如果真的都用盧布交易，歐元一定會貶值，而且會貶得相當嚴重，那個交易額有多大，這是殺手鐧，可說打到要害。現在是比賽誰的存貨多，歐洲能夠撐幾天？俄羅斯的天然氣關起來了，但是天然氣已經生產，也不能關太久，管線也已經拉到歐洲，又不能拉到別的國家，因此現在就有點卡住。