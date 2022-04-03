河北秦皇島近期傳公布關於廢止「秦皇島市人民政府關於加強房地產市場調控的意見」、「秦皇島市人民政府關於進一步加強房地產市場調控的通知」。秦皇島住建局內部工作人員2日確認上述文件的真實性，確認了取消對房地產的相關限購令。

澎湃新聞報導，3月以來，包括福州、鄭州、哈爾濱、青島即墨、浙江衢州等地紛紛取消限購、限售等限制性措施，秦皇島也步入了取消限購的行列。這與房市表現較為乏力，市場觀望情緒濃厚，成交量價長期處於低位，急需破解困局有關。

秦皇島政府表示，由於「河北省人民政府辦公廳關於進一步促進全省房地產市場平穩健康發展的實施意見」已公佈廢止，秦皇島依據該文件制定推出的「秦皇島市人民政府關於加強房地產市場調控的意見」和「秦皇島市人民政府關於進一步加強房地產市場調控的通知」兩個文件已無政策支撐，且兩個文件規定的政策已經不適應當前秦皇島房地產市場發展形勢。