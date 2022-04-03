「最帥展昭」何家勁過去與高金素梅因演出《不了情》、《緣》結緣交往，但卻無疾而終，後來傳出兩人有「60歲之約」，但被高金素梅打槍是玩笑話，強調兩人不可能結婚。而五官立體、身材高挑的何家勁，後來與李婉華交往，最後仍告吹，李婉華昔日談主因，表示兩人是聚少離多，「假如一個男人那麼久都不找妳，再蠢的人也知道是怎麼回事」。

李婉華早年被無綫電視的潘嘉德發掘，與郭富城、邱淑貞、李中寧等人被TVB捧為「銀河十星」，她古裝扮相艷麗，演出《金毛獅王》時，以波斯混血兒「紫衫龍王黛綺絲」一角讓人印象深刻，1989年她演出《公私三文治》和影帝吳鎮宇交往8年後分手，1998年她與何家勁、俞小凡演出《馬永貞》，因此與何家勁開始相戀，2001年分手。

李婉華外型美豔。（圖／中時資料照片）

李婉華後來將重心轉往到大陸和台灣拍戲，演出過電視劇《致勝鮮師》、《刺馬》、《保鏢之翡翠娃娃》，2003年她閃婚嫁給加拿大及股票經紀李守正，並生下一女，她到加拿大定居後仍在中文電台主持節目，訪問曾在香港拍戲的藝人，2009年又生下一對雙胞胎兒子，2018年她回到無綫客串《再創世紀》，近期則經營自家Youtube頻道《移加李婉華》。

李婉華身材性感。（圖／中時資料照片）

早年李婉華被問為何跟何家勁分手？她表示兩人其實沒有明確說出分手二字，是自然而然感情淡了，但她也覺得兩人退回當朋友比較開心，有傳言指何家勁花心，李婉華力挺舊愛，說愛情沒有對錯，雙方都有責任，並讚何家勁私下很有上進心，交往時何家勁就透露未來想做生意，「他很孝順、努力、節儉、善良，也很注重健康，但我當時只想結婚生子，他（何家勁）的工作重心卻在大陸，很難安定下來，我不想浪費時間，所以最後選擇分手」。