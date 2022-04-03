過去曾是女團出身的南韓知名女星金世正，近日在Netflix劇集《社內相親》中飾演「冒牌千金」而再度爆紅，而在劇中展現纖細身材的她，近日卻在個人YouTube上自爆其實是個不易瘦的人，但為了新戲便在短短23天內狂鏟5公斤，讓網友們相當驚訝。

今年25歲的金世正，過去憑著在選秀節目《PRODUCE 101》中所聚集的超高人氣而出道，成為限定女團「I.O.I」及「gugudan」的成員，甜美的外貌與堅強的歌唱實力讓她星路大開，加上開朗活潑的個性，讓她在綜藝節目及電視劇、舞台劇中獲得廣大粉絲的愛戴，人氣不斷攀升，近日金世正也憑著電視劇《社內相親》再度爆紅。

不過，外表看似纖細嬌弱的金世正，日前卻在個人YouTube上大方表示自己其實是個不容易瘦下來的人，平常沒在拍攝時她也都照正常三餐飲食，但多以「原型」的低卡食物為主，例如、希臘優格、雞胸肉沙拉等，不過她的身材仍看起來有些圓潤，因此若是遇到重要的拍攝，她便會以「間歇性斷食」來控制體重。

主要方式便是一天只吃兩餐，下午5點後就不再進食，若是肚子餓就會用少量的堅果及番薯來止飢，平常也會多喝水、增加代謝，避免喝含糖、奶的咖啡；另外她從中學時就熱愛跑步，因此她除了平常會維持跑步習慣外，也會做仰臥起坐、空中腳踏車等運動來訓練馬甲線，只要時間許可她也會盡量以走路的方式去公司，增加運動量及身體代謝，也是她164公分體重仍維持在48公斤的秘訣。