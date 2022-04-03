成立6年的騰雲，手握日本與台灣等多家百貨產業指標客戶，成為近年來少數發展亮眼的電商類新股。

創辦人梁基文用什麼樣的策略思惟，讓騰雲成為橫跨亞洲多國的軟體服務商？走進台北信義區的百貨商場遠百A13，一名消費者在專櫃剛刷完卡，瞬間，他的消費款項、會員集點、停車扣款統統在一秒內完成，這個堪稱「光速」服務的提供者，不是外商，而是今年2月登錄興櫃的騰雲科技服務。

2016年成立的騰雲，擅長提供整合客流、商流、金流的「一站式」解決方案，客戶多是百貨龍頭業者，像日本的永旺、三井，台灣的遠東百貨、新光三越。

近年該公司營收連年創高，2021年營收達3.7億元、年增23％，帶動興櫃掛牌當周，股價漲幅逼近7成。

相較去年掛牌的91APP，以品牌商這類中小型客戶為主，騰雲則是專攻百貨商場。一名產業分析師解析，就是因為騰雲手握這些近年不斷加碼擴建的大型百貨客戶，預估今年營收成長率有望挑戰3成。

成立才6年，打進91APP鮮少接觸的市場

但一家才成立6年的公司，為何有這樣的能耐，可以做到堪稱新零售霸主的91APP，過往鮮少觸及的百貨公司市場？

其實，現在的騰雲，是脫胎自端點銷售系統（POS）大廠宏誌科技。2000年，現任騰雲董事長梁基文從台灣富士通加入宏誌，負責軟體開發的他，大展身手的第一步是從大型商場開始。

「那時候有個很大的案子，是京華城。」梁基文回憶起指標性的第一戰。當時，京華城內部有逾千家大小專櫃，對資訊系統的要求極為複雜，不僅要管理商場自己的員工，包括各大專櫃的營業人員、倉儲、會員資料、消費金額，都是京華城得整合的管理範圍。

為了找適合的軟體整合商，京華城當時除了梁基文的團隊，還找來IBM、東芝等外商報價。然而，相較於外商的價格高昂，還要客戶「配合」其服務、客製化程度低，梁基文最終以成本優勢與更彈性的軟體功能，拿下訂單。

關鍵，是梁基文把當時尚未普及的雲端概念，用在資訊流的整合上，「它就是一個瀏覽器，所有運算都在機房端。」運算透過雲端集中處理，讓騰雲能省下昂貴的機台建置費用，變為只要用三、四台小型主機就能對應。

經過京華城一役，也讓梁基文開始聚焦開發大型商場，在取得台北101的訂單後，2005年，他因為環球購物中心，而接觸其顧問公司、也是到日本最大零售集團永旺，進而被這家日本百貨巨頭看上，成為其中國事業的供應商，「短短幾年，永旺在中國的十家店都是我們做。」梁基文回憶。

2016年，梁基文興起了創業念頭，他與現任騰雲執行副總經理張婷婷，夫妻二人從三個員工開始，靠著過去建立的人脈，在隔年取得了新光三越這個重要客戶。

這個起點，是新光三越在中國重慶、擁有超過千個商鋪的新商場，由於專櫃的規模量龐大，金流、商流的整合不易，傳統POS系統業者難以做到，讓有著整合經驗的騰雲團隊，被新光三越找上門。

「當時，我們也還沒有做好完全的準備。」張婷婷說，為了接這個案子，團隊時常不眠不休工作，記得在開店前一晚，為了一個系統更新的異常，「那天我們就是弄到清晨4、5點，解決了韌體的問題，然後馬上就開店！」

但堅持的結果，讓新光三越認可騰雲的實力，如今不僅所有的館皆使用騰雲的系統，位於高雄、一月開始試營運的SKM Park大型購物中心，更將成為雙方合作的新里程碑。

用3年磨出日本夥伴信賴，拿下三井大客戶

2019年，騰雲接觸近年最重要的客戶，日本百貨巨頭三井，而它的跳板，則是另一家日本業者「日立解決方案」。